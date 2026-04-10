В России полностью заблокировали Telegram

В России перестал работать Telegram, свидетельствуют данные международного исследовательского проекта OONI, которые приводит глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. Уровень сбоев при заходе в мессенджер приблизился к 100%.

«Кажется, Telegram полностью заблокировали на территории РФ», — написал Климарев.

Это подтверждают и данные Downdetector. С полуночи уровень сбоев при заходе в мессенджер вырос с 69% до 100%. Это максимум с начала его блокировок в этом году. За последний час на проблемы в работе Telegram поступило почти 800 жалоб.

Уровень аномалий, свидетельствующих о признаках блокировки Telegram, к утру 10 апреля достигла 95% по данным международного исследовательского проекта OONI, обращает внимание «Агентство».

Издание отмечает, что это максимальная доля аномалий за все время с начала новых ограничений работы мессенджера в России — и сейчас он блокируется уже сильнее, чем WhatsApp и Signal.

Сервисы Downdetector и «Сбой.рф» показывают резкий всплеск числа жалоб на работу Telegram в районе 8–9 часов утра 10 апреля. Пользователи пишут, что не отправляются сообщения и не загружаются медиафайлы.