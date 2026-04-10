Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен
Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен

ТуранБанк начал сотрудничество со швейцарским фондом responsAbility Investments AG

11:59 333

ТуранБанк, один из ведущих финансовых институтов, поддерживающих развитие реального сектора экономики Азербайджана, подписал новое соглашение о сотрудничестве с престижной швейцарской компанией responsAbility Investments AG в рамках своей стратегии по укреплению позиций на международных финансовых рынках и расширению возможностей финансирования для местной экономики.

В соответствии с соглашением responsAbility Investments AG предоставила ТуранБанку финансовую линию в местной валюте в эквиваленте 10 миллионов долларов США сроком на 3 года. Выделенные средства предназначены для финансирования ненефтяного сектора Азербайджана, в частности, малых и средних предприятий (МСП). Предоставление финансирования в местной валюте защитит предпринимателей от валютных рисков, а также создаст более благоприятные и устойчивые условия финансирования для бизнес-проектов. Эта инициатива внесет значительный вклад в углубление экономической диверсификации страны и развитие предпринимательской среды.

Бенуа Буэ, руководитель подразделения responsAbility Investments AG по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке: «Эта сделка полностью соответствует нашей стратегии кредитования финансовых учреждений. Предоставляя финансирование в местной валюте, мы стремимся поддержать доступ к финансовым ресурсам для малых и средних предприятий Азербайджана и внести вклад в развитие местной реальной экономики».

«Это новое соглашение, подписанное с responsAbility Investments AG, является еще одним показателем доверия и финансовой стабильности нашего банка. Привлечение этих средств в размере 10 миллионов долларов США в местной валюте не только повысит финансовую доступность малых и средних предприятий в нашей стране, но и защитит их от валютных рисков. Благодаря этому сотрудничеству мы также стремимся укрепить финансовую инклюзию в стране и расширить нашу поддержку предпринимателей в регионах. Мы продолжим поддерживать реальный сектор и вносить вклад в устойчивое развитие несырьевой экономики страны», — заявил Орхан Гараев, председатель правления ТуранБанк.

Это партнерство подтверждает позицию ТуранБанк как надежного партнера среди международных финансовых институтов, а также демонстрирует его приверженность принципам устойчивого развития и финансовой инклюзивности.

Компания responsAbility Investments AG признана одним из ведущих институтов среди компаний, занимающихся инвестициями, ориентированными на развитие и специализирующихся на управлении активами в сфере импакт-инвестиций в глобальном масштабе. Компания управляет различными инвестиционными инструментами, ориентированными на частные компании с устойчивыми бизнес-моделями, работающие преимущественно на развивающихся и формирующихся рынках, и осуществляет специальные размещения долговых и долевых ценных бумаг в рамках этой стратегии. Импакт-подход является неотъемлемой частью инвестиционной стратегии компании. Эти стратегии направлены на достижение измеримых позитивных результатов как для людей, так и для окружающей среды, а также на обеспечение конкурентоспособной финансовой доходности.

ТуранБанк основан в 1992 году и признан одним из наиболее стабильных и надежных институтов, работающих в финансовом секторе Азербайджана. Банк предоставляет своим клиентам широкий спектр финансовых услуг в соответствии с международными стандартами. В настоящее время ТуранБанк имеет 22 отделения по всей стране и за 33 года своей деятельности продемонстрировал устойчивое развитие. Банк продолжает играть важную роль в банковском секторе страны, отличаясь приверженностью принципам прозрачности, надежности и социальной ответственности. Более подробная информация: http://www.turanbank.az/

ТуранБанк начал сотрудничество со швейцарским фондом responsAbility Investments AG
Интересы США и Израиля разошлись
Интересы США и Израиля разошлись разбираем с профессором Ольгой Бежановой
11:14 2620
Азербайджанец купил «Леннаучфильм»
Азербайджанец купил «Леннаучфильм»
12:43 861
ТуранБанк начал сотрудничество со швейцарским фондом responsAbility Investments AG
ТуранБанк начал сотрудничество со швейцарским фондом responsAbility Investments AG
11:59 334
Прогноз Зеленского: Украине будет «очень сложно до сентября»
Прогноз Зеленского: Украине будет «очень сложно до сентября»
11:35 1257
Кувейт и Саудовская Аравия обвиняют Иран. А Ормуз так и закрыт
Кувейт и Саудовская Аравия обвиняют Иран. А Ормуз так и закрыт новость дополнена
10:28 3393
Объявлен красный уровень: Исламабад усиленно готовится к переговорам США и Ирана
Объявлен красный уровень: Исламабад усиленно готовится к переговорам США и Ирана
10:59 989
Зеленский: Украина ответит зеркально
Зеленский: Украина ответит зеркально
10:38 2284
Почему Моджтаба Хаменеи скрывается?
Почему Моджтаба Хаменеи скрывается? ответ МИД Ирана
10:24 2076
Оппозиция Тайваня у товарища Си
Оппозиция Тайваня у товарища Си
10:14 1449
Израиль и Ливан идут на прямые переговоры
Израиль и Ливан идут на прямые переговоры
09:10 1809
В преддверии переговоров: нефть и акции растут
В преддверии переговоров: нефть и акции растут
08:25 1854
