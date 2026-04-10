Джон Керри: Кроме Трампа, ни один президент США не принял план Нетаньяху

Кроме Трампа, ни один президент не принимал план Нетаньяху по нападению на Иран. Об этом заявил бывший госсекретарь США Джон Керри.

«Нетаньяху хотел, чтобы мы нанесли удар по Ирану. Он приезжал к президенту Обаме и представил соответствующий план. Президент Обама отказался. Президент Байден отказался. Президент Буш отказался», - сказал он.

По словам Керри, Дональд Трамп является единственным президентом США, который принял план нападения на Иран.

По мнению политических аналитиков, президенты США в разные периоды, зная об опасностях вступления в военный конфликт с Ираном, воздерживались от принятия такого рискованного решения.