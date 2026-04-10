МЧС взялось за просвещение населения

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры по обеспечению безопасности населения страны, в том числе по информированию граждан о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в рамках этой деятельности региональные центры министерства провели ряд мероприятий, по информированию населения, проживающего в зонах, которые подвержены селевым потокам, о способах защиты от селевых и паводковых опасностей, характерных особенно для весенне-летнего сезона.
Очередные такие мероприятия были проведены Сумгаитским региональным центром в городе Сумгаите, а также в Апшеронском и Хызинском районах; Гянджинским региональным центром — в городе Гяндже, а также в районах Гёйгёль, Дашкесан, Самух и Шамкир; Муганским региональным центром — в городе Ширван, а также в Сабирабадском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском и Билясуварском районах; Южным региональным центром — в Ленкоранском, Астаринском, Масаллинском, Лерикском, Ярдымлинском и Джалилабадском районах, в селах, подверженных селевой опасности.
В ходе встреч с местными жителями, а также с сотрудниками объектов общественного питания и туристами были подробно разъяснены способы защиты от селевых и паводковых угроз, правила поведения при возникновении подобных ситуаций. Розданы информационные буклеты по данной теме.