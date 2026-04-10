МЧС взялось за просвещение населения

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры по обеспечению безопасности населения страны, в том числе по информированию граждан о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в рамках этой деятельности региональные центры министерства провели ряд мероприятий, по информированию населения, проживающего в зонах, которые подвержены селевым потокам, о способах защиты от селевых и паводковых опасностей, характерных особенно для весенне-летнего сезона.