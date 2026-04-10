В Турции планируют полностью запретить продажу сигарет к 2040 году, об этом пишет Hürriyet.

Как отмечает издание, правящая Партия справедливости и развития совместно с Минздравом готовит поэтапное ужесточение оборота табачной продукции в ближайшие годы в рамках курса на сближение с ЕС.

Турция давно активно ужесточает антитабачное законодательство, стремясь к значительному снижению потребления табака. Страна ввела нейтральную упаковку, запрет на вейпы и рекламу, а также разрабатывает новые меры по ограничению курения в общественных местах и вблизи школ.

Отметим, что в Турции уже долгое время действует запрет на курение табака или потребление никотинсодержащей продукции в помещениях. В случае внедрения новых законодательных требований ожидается снижение смертности от пассивного курения, в том числе от сердечно-сосудистых, респираторных, онкологических заболеваний, инсульта и диабета.

Эксперты утверждают, что в Турции от болезней, связанных с потреблением табака, умирают в среднем 300 человек в сутки.