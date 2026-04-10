Азербайджанец купил «Леннаучфильм»

Председатель совета директоров белорусского ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» Акиф Гасымов приобрел имущественный комплекс бывшей киностудии «Леннаучфильм». Об этом сообщает «Деловой Петербург».
По оценкам участников рынка, за объект площадью 17,4 тыс. кв.м с участком 2 га Гасымов заплатил около 1 млрд рублей (около 13 миллиардов долларов).
Издание напоминает, что в 2021 году у киностудии эту недвижимость за 475,5 млн рублей на торгах приобрело ООО «Славянское» Константина Острикова. С 2023 года компания принадлежала Закрытому паевому инвестиционному фонду под управлением «Фортис–Инвест». В марте 2026 года ее приобрело ООО «Северо–Западный логистический терминал», которое с 2024 года принадлежит Акифу Гасымову.
В собственности «Северо–Западного логистического терминала» в свое время была соседняя площадка предприятия «Кулон», на данный момент она поделена между несколькими владельцами, за ООО остался небольшой участок.
По мнению участников рынка, в перспективе у территории «Леннаучфильма» есть хороший девелоперский потенциал, однако сегодня ее редевелопмент невозможен.
Новый собственник продолжит развивать общественное пространство «Леннаучфильм», заявил «ДП» представитель Акифа Гасымова. По его словам, в проект будут инвестированы дополнительные средства, которые пойдут на ремонт помещений, инженерное обеспечение, продвижение площадки и т. д. Планов по застройке территории на данный момент нет.
«ДП» называет Акифа Гасымова «успешным инвестором из Азербайджана с фокусом на промышленность»: «С 1997 года владеет долей в «Кулоне» (Петербург), с 2013–го — контрольным пакетом витебского «Монолита». Завод модернизировали с нуля: новые технологии, экспорт в оборонку, спонсорство «Славянского базара». В портфеле — электроника, недвижимость, спорт».