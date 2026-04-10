Азербайджанец купил «Леннаучфильм»

По оценкам участников рынка, за объект площадью 17,4 тыс. кв.м с участком 2 га Гасымов заплатил около 1 млрд рублей (около 13 миллиардов долларов).

Издание напоминает, что в 2021 году у киностудии эту недвижимость за 475,5 млн рублей на торгах приобрело ООО «Славянское» Константина Острикова. С 2023 года компания принадлежала Закрытому паевому инвестиционному фонду под управлением «Фортис–Инвест». В марте 2026 года ее приобрело ООО «Северо–Западный логистический терминал», которое с 2024 года принадлежит Акифу Гасымову.

В собственности «Северо–Западного логистического терминала» в свое время была соседняя площадка предприятия «Кулон», на данный момент она поделена между несколькими владельцами, за ООО остался небольшой участок.

По мнению участников рынка, в перспективе у территории «Леннаучфильма» есть хороший девелоперский потенциал, однако сегодня ее редевелопмент невозможен.

Новый собственник продолжит развивать общественное пространство «Леннаучфильм», заявил «ДП» представитель Акифа Гасымова. По его словам, в проект будут инвестированы дополнительные средства, которые пойдут на ремонт помещений, инженерное обеспечение, продвижение площадки и т. д. Планов по застройке территории на данный момент нет.

«ДП» называет Акифа Гасымова «успешным инвестором из Азербайджана с фокусом на промышленность»: «С 1997 года владеет долей в «Кулоне» (Петербург), с 2013–го — контрольным пакетом витебского «Монолита». Завод модернизировали с нуля: новые технологии, экспорт в оборонку, спонсорство «Славянского базара». В портфеле — электроника, недвижимость, спорт».