Агентство пищевой безопасности проверило спортзалы

Агентство пищевой безопасности продолжает контрольные мероприятия в магазинах по продаже спортивного питания и в спортивных залах, действующих в Баку.

В ходе мониторинга было установлено, что в 6 предприятиях, осуществляющих деятельность без прохождения регистрации по пищевой безопасности, велась продажа спортивного питания. В то же время в спортивном зале EG Fitness, расположенном по адресу: Сураханский район, ул. И. Мусаева, массив Q3 и принадлежащем физическому лицу Вюсалу Мехтиеву, было выявлено незаконное выставление на продажу таких продуктов, как Instant Oats (ironmax), Amino Professional, Ultra Strong (ironmax), Omega 3 Professional, Creatine Powder (ironmax).

Также в спортивном зале Tempo Fitness, действующем по адресу: Наримановский район, пр. Азадлыг, 145 и принадлежащем физическому лицу Асланлы Фуаду Явер оглы, была обнаружена незаконная продажа продукции под торговыми марками Pure Whey Isolate 95, CLA Green Tea plus L-Carnitine, L-Carnitine Extreme Shot, Extreme Speed Shot, Arginin Ornitin, Krom Aktiv, Pump Express 2.0 Concentrate без маркировки на азербайджанском языке и без импортных сертификатов здоровья.

В связи с выявленными нарушениями в отношении предпринимателей составлены административные протоколы. Образцы продукции были изъяты и направлены на лабораторные исследования с целью проверки требований безопасности. Обеспечена неприкосновенность товаров, они отстранены от продажи.

Агентство рекомендует воздерживаться от покупки биологически активных добавок к пище, в том числе спортивного питания, не прошедших регистрацию по пищевой безопасности и не сопровождаемых соответствующими разрешительными документами.