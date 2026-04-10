Зеленский заявил, что украинцы сбивали «шахеды» на Ближнем Востоке

«Мы направили на Ближний Восток наших военных экспертов, в частности, экспертов по дронам-перехватчикам и экспертов по радиоэлектронной борьбе. И некоторым странам мы демонстрировали, как работать с перехватчиками. Уничтожали ли мы иранские «шахеды»? Да, уничтожали. Уничтожали ли мы в одной стране? Нет, в нескольких», – сказал Зеленский.

Президент Украины уточнил, что речь идет не об учебной миссии, не о тренировках, а о поддержке в создании современной системы защиты неба. Зеленский уточнил, что тем странам, которые открыли для Украины свою систему противовоздушной обороны, украинские эксперты смогли очень быстро посоветовать, как сделать их систему сильнее.

По его словам, украинские военные также сбивали дроны с реактивными двигателями. Они показали, что это работает. «Теперь это вопрос времени, когда мы будем массово производить перехватчики, которые будут уничтожать дроны с реактивными двигателями», – указал Зеленский.