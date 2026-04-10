Извержение вулкана Боздаг-Гюздек

На грязевом вулкане Боздаг-Гюздек, расположенном на Апшеронском полуострове, зафиксировано очередное извержение.

Оно было зарегистрировано цифровыми станциями Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана.

Извержение началось 10 апреля в 22:26 по местному времени и продолжалось шесть минут. Оно характеризовалось одной фазой.

Согласно данным станций мониторинга грязевых вулканов, на вулкане Боздаг-Гюздек глубина очага составила 3,0 км, продолжительность извержения — 6 минут, а выделившаяся энергия — 6,32×10⁶ Дж.