Консерваторы недовольны: Надо продолжать войну!

Ультраконсервативные круги в Иране, связанные с КСИР, выражают недовольство прекращением войны с США, утверждая, что Тегеран «добился превосходства над США и Израилем» и боевые действия следует продолжать.

Как сообщает BBC, после того как стало известно о перемирии, консерваторы сожгли флаги США и Израиля. Группа бойцов ополчения «Басидж», подконтрольного Корпусу стражей исламской революции (КСИР), глубокой ночью направилась к зданию министерства иностранных дел, чтобы выразить протест против этого решения.

Спустя несколько часов главный редактор радикальной газеты «Кайхан» написал, что согласие на прекращение огня стало «подарком для врага», позволяющим ему восполнить запасы и продолжить войну.