Зеленский: Без Украины и Турции Европа не сравнится с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае выхода США из НАТО безопасность Европы будет полностью зависеть от Европейского союза, но в нынешнем виде он не способен ее обеспечить. Об этом украинский лидер рассказал в интервью The Rest Is Politics.

«Нужны сильные страны: Великобритания, Украина, Турция и Норвегия. Вместе их армии сильнее России. Без Украины и Турции Европа не сравнится с Россией. С этими четырьмя странами можно контролировать моря, защищать небо и иметь крупные сухопутные силы», — подчеркнул президент.

Он отметил, что речь не идет о наступательных действиях, но Европа должна учитывать планы России на создание армии в 2,5 млн человек к 2030 году. «Европа должна думать о безопасности и независимости. Безопасность на первом месте, экономика на втором», — добавил Зеленский.