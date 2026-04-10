Мощный взрыв во Владикавказе: есть погибшие

Два человека погибли после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Тела погибших извлекли из-под завалов.

В результате взрыва пострадали 14 человек, среди которых два ребенка — их госпитализировали. Четверо из тех, кто находится в больницах, — в крайне тяжелом состоянии.

Площадь возникшего после взрывов пожара составила 750 квадратных метров. Потолок склада обрушился в 800 квадратных метрах. Ликвидация последствий продолжается. На месте происшествия развернут оперштаб.