Мощный взрыв во Владикавказе: есть погибшие

Два человека погибли после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Тела погибших извлекли из-под завалов.
В результате взрыва пострадали 14 человек, среди которых два ребенка — их госпитализировали. Четверо из тех, кто находится в больницах, — в крайне тяжелом состоянии.
Площадь возникшего после взрывов пожара составила 750 квадратных метров. Потолок склада обрушился в 800 квадратных метрах. Ликвидация последствий продолжается. На месте происшествия развернут оперштаб.
*** 14:52
Во Владикавказе произошел мощный взрыв на складе пиротехники, два человека пострадали, передают российские СМИ.
«Поступило сообщение о том, что, предположительно, в складских помещениях на улице Партизанская произошел хлопок», — сообщили в МЧС Северной Осетии.
В результате взрыва, предварительно, пострадали два человека, говорится в сообщении. Их достали из-под завалов и госпитализировали, врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое, пишет Baza. К месту происшествия направлены силы и средства МЧС по повышенному рангу сложности, добавили в МЧС.
По данным российских телеграм-каналов, взрыв произошел на складе пиротехники на улице Августовских событий, после этого начался пожар. Также загорелся расположенный рядом магазин стройматериалов. В результате взрыва возник столб черного дыма высотой примерно 30 м, его видно за сотни метров от места ЧП. Очевидцы сообщили о «белых вспышках» и «хлопках». На складе пиротехники после взрыва продолжается детонация фейерверков, из-за этого пожарные пока не могут приступить к тушению пожара, передает Baza. Отмечается, что здание частично разрушено после взрыва.
Порядка 10 машин оказались повреждены обломками. Некоторые из них – под частично обрушившимся зданием. На место стянулись силы МЧС России для ликвидации возгорания. МЧС РФ дало обновленную информацию о восьми пострадавших, в том числе одном ребенке. Продолжается тушение возгорания.
В ночь на 10 апреля Росавиация ограничивала прием и выпуск самолетов в аэропорту Владикавказа. Утром ограничения были сняты.
April 10, 2026