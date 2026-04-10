Военные КСИР убиты при ударах Израиля

Согласно информации, члены КСИР, которые действовали в Ливане и отвечали за руководство операциями «Хезболлы», были убиты во время крупномасштабных ударов, нанесенных Израилем 8 апреля.

В результате израильских ударов в Бейруте погибли члены Корпуса стражей исламской революции, сообщает в пятницу ливанское телевидение MTV со ссылкой на информированный источник.

ВВС Израиля и войска 91-й дивизии ликвидируют членов «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

«Войска дивизии уже уничтожили сотни террористов «Хезболлы». Позавчера (среда) подразделения 769-го батальона боевой группы обнаружили террористическую группу вблизи своих сил. Один террорист был замечен скрывающимся в кустах. После обнаружения террорист был ликвидирован ВВС при координации с дивизией.

Во время ликвидации был обнаружен и атакован автомобиль, покидавший район с оставшейся частью террористической группы.

ВВС продолжают помогать дивизии в наземных операциях, по их указаниям они атаковали склад боеприпасов и другие террористические объекты «Хезболлы».

Только за последнюю неделю уничтожено более 40 террористов и разрушено более 50 объектов террористической инфраструктуры под координацией дивизии», — говорится в заявлении.