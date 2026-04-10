Граждане России не признали себя виновными в бакинском суде

Инара Рафикгызы
14:31 1334

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу членов группировки, состоящей из граждан России, задержанных в столице летом прошлого года — Сергея Софронова, Антона Драчева, Дмитрия Безуглого, Дмитрия Федорова, Бориса Тимашова, Валерия Дулова, Алексея Васильченко и Ильи Безуглого.

Согласно информации haqqin.az, на процессе под председательством судьи Фирдовси Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемых, им разъяснены их права и обязанности, они обеспечены защитниками и переводчиками.

Затем государственный обвинитель Рауф Малышов огласил обвинительный акт.

Согласно обвинению, гражданин России Сергей Софронов из корыстных побуждений вступил в сговор с гражданами этой же страны — Дмитрием Безуглым, Алексеем Васильченко, Валерием Дуловым, Антоном Драчевым, Дмитрием Федоровым, Борисом Тимашова, Ильей Безуглым и другими лицами, личность которых устанавливается следствием, с целью незаконного приобретения, хранения, перевозки и последующего незаконного сбыта в городе Баку наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере.

В обвинении отмечается, что для совершения указанных преступлений они создали устойчивую преступную группу, состоящую из многочисленных лиц, распределив между собой обязанности и объединившись в организованную банду.

Также, согласно общей договоренности, Сергей Софронов совместно с другими членами организованной группы в неизвестном следствию месте, времени и условиях приобрели из неустановленного источника с целью сбыта наркотическое средство героин весом 4,153 грамма, 50 таблеток наркотического средства метадон в 5 блистерах с общим количеством действующего вещества 2 грамма, а также психотропное вещество метамфетамин весом 36,814 грамма (все в крупном размере), после чего расфасовали их и распределили между собой для совместной реализации в будущем.

Гражданам России предъявлены обвинения по статьям 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с целью сбыта).

Судья спросил обвиняемых, понятна ли им суть обвинения и признают ли они себя виновными. Каждый из подсудимых заявил, что суть обвинения им ясна, но виновными они себя не признают.

Судья отметил, что, если обвинения подтвердятся, подсудимые могут быть приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет.

Судебный процесс продолжится во второй половине дня.

Отметим, что обвиняемые были задержаны в результате широкомасштабной операции МВД, связанной с транзитом и оборотом наркотиков из Ирана, а также кибермошенничеством. 1 июля прошлого года решением Сабаильского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемым предъявлены статьи 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса.

Мощный взрыв во Владикавказе: есть погибшие
Мощный взрыв во Владикавказе: есть погибшие добавлено видео; обновлено 15:58
15:58 2107
Протесты в Венесуэле: идут к президентскому дворцу
Протесты в Венесуэле: идут к президентскому дворцу видео
15:49 417
Оползни разрушили дороги в губинских селах
Оползни разрушили дороги в губинских селах ФОТО
15:48 253
Зеленский снова об отказе Украины от ядерного оружия: «Большая ошибка и нечестная игра»
Зеленский снова об отказе Украины от ядерного оружия: «Большая ошибка и нечестная игра»
15:28 659
Российские пропагандисты угрожают Армении «украинским сценарием»
Российские пропагандисты угрожают Армении «украинским сценарием» горячая тема
14:21 2483
Кремль заявил, что Зеленский должен «принять решение» и война закончится
Кремль заявил, что Зеленский должен «принять решение» и война закончится обновлено 15:08
15:08 3630
16 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии
16 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии Итоги первых двух дней
15:03 366
Россия в плюсе
Россия в плюсе
14:59 894
Армения хочет третьи страны для коридора в Нахчыван
Армения хочет третьи страны для коридора в Нахчыван
14:54 1452
Граждане России не признали себя виновными в бакинском суде
Граждане России не признали себя виновными в бакинском суде
14:31 1335
То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина
То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина разбираем с генерал-майором Виктором Ягуном
12:58 4044

