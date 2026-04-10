Удар по порту в Одесской области: дрон попал в резервуар с маслом

Российские военные продолжают атаковать портовую инфраструктуру в Одесской области Украины ударными беспилотниками. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, утром на территории одного из портов было попадание по резервуару, «произошла утечка масла без дальнейшего возгорания», пострадавших нет.

Ранее власти сообщали о массированной ночной атаке на Одессу и область, в результате которой начался сильный пожар на объекте критической инфраструктуры.

Российские военные атаки не комментируют.