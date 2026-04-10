Азербайджанские гребцы выступят на «Весеннем Кубке»

16–18 апреля молодежная сборная Азербайджана по гребле на байдарках и каноэ примет участие в международной регате «Весенний Кубок», которая пройдет в турецком городе Мугле. На соревнованиях команда Федерации водных видов спорта Азербайджана будет бороться в составе 7 человек под руководством тренера Гурбана Садыглы.

Эльмир Тарвердиев, Мустафа Велизаде, Гияс Ахмедов, Тенгиз Гагнидзе выступят на байдарках, а Хусейн Самедли, Вагиф Мустафазаде и Фахри Садыглы постараются попасть в число призеров в соревнованиях по каноэ.