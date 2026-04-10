Португалия присоединяется к подготовке Спецтрибунала по России

Португалия выразила готовность присоединиться к международному соглашению, которое позволит создать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

На данный момент такую инициативу поддержали уже пятнадцать стран Совета Европы, и для вынесения вопроса на официальное голосование в мае необходим голос еще одного государства.

По словам министра, присоединение Португалии является важным шагом для практического запуска трибунала. На данный момент создание органа уже поддержали: Эстония, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Словения, Великобритания, Хорватия, Швеция, Коста-Рика.

Вопрос планируется рассмотреть на заседании Комитета министров в Кишиневе, которое состоится в мае этого года.

«Благодарим Португалию за готовность присоединиться к Расширенному частичному соглашению с целью практического запуска Специального трибунала по преступлению против Украины», – отметил Сибига.

Украинская сторона призывает и другие страны мира присоединяться к процессу, чтобы привлечь виновных к ответственности за преступление агрессии.

«Речь идет не только о поддержке Украины. Речь идет о принципах», – подчеркнул глава МИД.

