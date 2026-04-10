Армения хочет третьи страны для коридора в Нахчыван

Армении понадобится помощь третьих стран для строительства и управления проектом «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на брифинге.

«Совместные работы между Арменией и США продолжаются. Надеемся, что как можно быстрее мы перейдем к следующему этапу - строительству. Именно тут мы будем нуждаться в третьих партнерах, конечно, соглашение будет двусторонним, и проект в целом полностью двусторонний, имею в виду Армению и США, но и на этапе строительства нам нужны будут партнеры, и, скорее всего, и на этапе управления этими системами», - сказал министр.

Мирзоян отметил, что в настоящее время ведется работа над документами, стороны находятся на этапе согласования межгосударственного соглашения. «Постоянно обмениваемся мнениями и позициями по разным вопросам с представителями американской администрации», - сказал он.