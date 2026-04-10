Россия в плюсе

По ее данным, в первом квартале 2026 года поставки с российского проекта «Ямал СПГ» в страны ЕС выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 5 млн тонн, из них 1,8 млн тонн было поставлено в марте.

Европейский Союз увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне энергетического кризиса на Ближнем Востоке, сообщила газета Financial Times в пятницу, 10 апреля, со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Согласно подсчетам немецкой экологической и правозащитной организации Urgewald, государства ЕС потратили на газ с «Ямал СПГ» в январе-марте около 2,88 млрд евро. Увеличение расходов Евросоюза на российский СПГ обусловлено резким ростом цен на газ в прошлом месяце. В марте средняя цена на газ в Европе составила около 52,87 евро за мегаватт-час против 35 евро в январе и феврале.

Несмотря на это, «у европейских покупателей нет желания прекращать закупки российского СПГ», считает эксперт Urgewald Себастиан Рёттерс.

«Ямал СПГ» обеспечивает большую часть импорта российского сжиженного природного газа в страны ЕС. С января по март на них пришлось 69 из 71 партии проекта, или 97%. За тот же период 2025 года доля поставок в ЕС составила 87%. Остальные партии направлялись в Азию.