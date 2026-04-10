USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен
Новость дня
Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен

Мелания Трамп опровергает все обвинения

15:02 970

Первая леди США Мелания Трамп отрицает знакомство и какую-либо связь с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за торговлю людьми. С таким заявлением она выступила в Белом доме.

«Я никогда не была другом Эпштейна. Я не жертва Эпштейна. Эпштейн не знакомил меня с Дональдом Трампом», — сказала Мелания Трамп, добавив, что они с президентом иногда посещали одни и те же вечеринки, «поскольку пересечение социальных кругов в Нью-Йорке и Палм-Бич — обычное дело».

Мелания Трамп подчеркнула, что «ложь, связывающая ее с позорным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня». По словам первой леди США, люди, распространяющие ложь о ней, «лишены этических принципов, смирения и уважения». 

«В интернете распространяется огромное количество фейковых изображений и заявлений обо мне и Эпштейне», — заявила Мелания Трамп.

Она призвала СМИ прекратить распространять слухи, в частности о том, что Джеффри Эпштейн якобы познакомил ее с Дональдом Трампом. Первая леди США назвала эти утверждения «подлыми попытками опорочить ее репутацию».

По словам Мелании Трамп, со своим мужем она познакомилась случайно на вечеринке в Нью-Йорке в 1998 году, а с Джеффри Эпштейном она «коротко пересекалась» в 2000 году и тогда не знала о его преступлениях.

Мелания Трамп также отрицает связи с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл, отбывающей 20-летний срок за секс-торговлю несовершеннолетними. Ранее в интернете было опубликовано электронное письмо Мелании Трамп, направленное Максвелл в 2002 году. Мелания Трамп пояснила прессе, что это было «случайной перепиской» и просто «вежливым ответом».

ЭТО ВАЖНО

Мощный взрыв во Владикавказе: есть погибшие
Мощный взрыв во Владикавказе: есть погибшие добавлено видео; обновлено 15:58
15:58 2127
Протесты в Венесуэле: идут к президентскому дворцу
Протесты в Венесуэле: идут к президентскому дворцу видео
15:49 434
Оползни разрушили дороги в губинских селах
Оползни разрушили дороги в губинских селах ФОТО
15:48 261
Зеленский снова об отказе Украины от ядерного оружия: «Большая ошибка и нечестная игра»
Зеленский снова об отказе Украины от ядерного оружия: «Большая ошибка и нечестная игра»
15:28 669
Российские пропагандисты угрожают Армении «украинским сценарием»
Российские пропагандисты угрожают Армении «украинским сценарием» горячая тема
14:21 2501
Кремль заявил, что Зеленский должен «принять решение» и война закончится
Кремль заявил, что Зеленский должен «принять решение» и война закончится обновлено 15:08
15:08 3637
16 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии
16 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии Итоги первых двух дней
15:03 370
Россия в плюсе
Россия в плюсе
14:59 900
Армения хочет третьи страны для коридора в Нахчыван
Армения хочет третьи страны для коридора в Нахчыван
14:54 1465
Граждане России не признали себя виновными в бакинском суде
Граждане России не признали себя виновными в бакинском суде
14:31 1340
То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина
То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина разбираем с генерал-майором Виктором Ягуном
12:58 4051
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться