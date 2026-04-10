Мелания Трамп опровергает все обвинения

Первая леди США Мелания Трамп отрицает знакомство и какую-либо связь с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за торговлю людьми. С таким заявлением она выступила в Белом доме.

«Я никогда не была другом Эпштейна. Я не жертва Эпштейна. Эпштейн не знакомил меня с Дональдом Трампом», — сказала Мелания Трамп, добавив, что они с президентом иногда посещали одни и те же вечеринки, «поскольку пересечение социальных кругов в Нью-Йорке и Палм-Бич — обычное дело».

Мелания Трамп подчеркнула, что «ложь, связывающая ее с позорным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня». По словам первой леди США, люди, распространяющие ложь о ней, «лишены этических принципов, смирения и уважения».

«В интернете распространяется огромное количество фейковых изображений и заявлений обо мне и Эпштейне», — заявила Мелания Трамп.

Она призвала СМИ прекратить распространять слухи, в частности о том, что Джеффри Эпштейн якобы познакомил ее с Дональдом Трампом. Первая леди США назвала эти утверждения «подлыми попытками опорочить ее репутацию».

По словам Мелании Трамп, со своим мужем она познакомилась случайно на вечеринке в Нью-Йорке в 1998 году, а с Джеффри Эпштейном она «коротко пересекалась» в 2000 году и тогда не знала о его преступлениях.

Мелания Трамп также отрицает связи с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл, отбывающей 20-летний срок за секс-торговлю несовершеннолетними. Ранее в интернете было опубликовано электронное письмо Мелании Трамп, направленное Максвелл в 2002 году. Мелания Трамп пояснила прессе, что это было «случайной перепиской» и просто «вежливым ответом».