16 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии

В португальском Портимао продолжается чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу.
Третий день чемпионата будет полностью посвящен квалификации в синхронных прыжках на батуте.
Во взрослых соревнованиях Азербайджан представят дуэты Гусейн Аббасов - Магсуд Махсудов и Мехти Алиев - Али Нифталиев.
В синхронных прыжках среди смешанных пар не старше 21 года выступят Аян Шабанова и Ибрагим Мустафазаде.
В юниорских соревнованиях квалификацию попытаются пройти пары Аммар Бахшалиев - Фархад Мустафаев и Омар Гасымлы - Магомед Гасанлы.
Напомним, по итогам первых двух дней чемпионата Европы квалификацию успешно преодолели:
Тамблинг
Взрослые
Михаил Малкин, Тофик Алиев (вышли в финал)
команда в составе Тофика Алиева, Адиля Гаджизаде и Михаила Малкина (вышла в финал)
Юниоры
команда в составе Риада Джавадова, Ильхама Масимова и Сенана Рзазаде (вышла в финал)
Прыжки на батуте
Взрослые
Сельджан Махсудова, Магсуд Махсудов, Гусейн Аббасов (вышли в полуфинал);
команда в составе Гусейна Аббасова, Магсуда Махсудова и Али Нифталиева (вышла в финал)
U-21
Ниджат Мирзоев (вышел в полуфинал)
Юниоры
Аммар Бахшалиев, Фархад Мустафаев (вышли в полуфинал)
команда Азербайджана в составе Аммара Бахшалиева, Омара Гасымлы, Магомеда Гасанлы и Фархада Мустафаева (вышла в финал)
Двойной минитрамп
Юниоры
Аммар Бахшалиев (вышел в полуфинал)
команда в составе Аммара Бахшалиева, Омара Гасымлы и Никиты Колесникова (вышла в финал).
Всего Азербайджан на чемпионате Европы представляют 23 спортсмена и спортсменки. 16 из них с учетом индивидуальных и командных соревнований уже прошли в следующую стадию.
В целом в Портимао выступают более 600 участников из 29 стран. Соревнования, в рамках которых будет разыгран 31 комплект медалей, завершатся 12 апреля.