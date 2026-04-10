16 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии

В португальском Портимао продолжается чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу.

команда в составе Тофика Алиева, Адиля Гаджизаде и Михаила Малкина (вышла в финал)

Напомним, по итогам первых двух дней чемпионата Европы квалификацию успешно преодолели:

В юниорских соревнованиях квалификацию попытаются пройти пары Аммар Бахшалиев - Фархад Мустафаев и Омар Гасымлы - Магомед Гасанлы.

В синхронных прыжках среди смешанных пар не старше 21 года выступят Аян Шабанова и Ибрагим Мустафазаде.

Во взрослых соревнованиях Азербайджан представят дуэты Гусейн Аббасов - Магсуд Махсудов и Мехти Алиев - Али Нифталиев.

Третий день чемпионата будет полностью посвящен квалификации в синхронных прыжках на батуте.

Юниоры

команда в составе Риада Джавадова, Ильхама Масимова и Сенана Рзазаде (вышла в финал)

Прыжки на батуте

Взрослые

Сельджан Махсудова, Магсуд Махсудов, Гусейн Аббасов (вышли в полуфинал);

команда в составе Гусейна Аббасова, Магсуда Махсудова и Али Нифталиева (вышла в финал)

U-21

Ниджат Мирзоев (вышел в полуфинал)

Юниоры

Аммар Бахшалиев, Фархад Мустафаев (вышли в полуфинал)

команда Азербайджана в составе Аммара Бахшалиева, Омара Гасымлы, Магомеда Гасанлы и Фархада Мустафаева (вышла в финал)

Двойной минитрамп

Юниоры

Аммар Бахшалиев (вышел в полуфинал)

команда в составе Аммара Бахшалиева, Омара Гасымлы и Никиты Колесникова (вышла в финал).

Всего Азербайджан на чемпионате Европы представляют 23 спортсмена и спортсменки. 16 из них с учетом индивидуальных и командных соревнований уже прошли в следующую стадию.

В целом в Портимао выступают более 600 участников из 29 стран. Соревнования, в рамках которых будет разыгран 31 комплект медалей, завершатся 12 апреля.