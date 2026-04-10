Зеленский снова об отказе Украины от ядерного оружия: «Большая ошибка и нечестная игра»

Участниками соглашения также были Россия, США и Великобритания. «Членство в НАТО — это самое меньшее, что Украина должна была получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка», — сказал Зеленский.

Украина приняла неправильное решение, подписав Будапештский меморандум с отказом от ядерного оружия в обмен на обещания безопасности в 1994 году, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью The Rest Is Politics.

По его мнению, те страны, что просили Украину пойти на уступки в этом вопросе, также должны были дать ей «зонтик безопасности», возможно, ядерный».

«В конце концов, все это было обманом. Значительная часть нашего ядерного оружия была передана России. Например, стратегические самолеты, которые Россия сейчас использует против нас в этой войне», – сказал президент Украины.

Ранее Зеленский уже критиковал отказ Украины от ядерного оружия. Он отмечал, что это было «абсолютно тупо, нелогично и очень безответственно». «Если бы я и менял ядерное оружие, то менял бы на что-то очень сильное, что реально может остановить любого нападавшего несмотря на его величие, на его территорию, на его армию и тому подобное», — говорил Зеленский в 2025 году.

Спустя два года после полномасштабного вторжения России американские и европейские чиновники предложили тогдашнему президенту США Джо Байдену помочь вернуть Украине унаследованное от СССР ядерное оружие, от которого она отказалась в результате Будапештского меморандума, писала The New York Times. Собеседники издания отмечали, что такое решение было бы мгновенным и мощным сдерживающим фактором для Кремля.