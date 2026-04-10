USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен
Новость дня
Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен

Зеленский снова об отказе Украины от ядерного оружия: «Большая ошибка и нечестная игра»

15:28 672

Украина приняла неправильное решение, подписав Будапештский меморандум с отказом от ядерного оружия в обмен на обещания безопасности в 1994 году, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью The Rest Is Politics.

Участниками соглашения также были Россия, США и Великобритания. «Членство в НАТО — это самое меньшее, что Украина должна была получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка», — сказал Зеленский.

По его мнению, те страны, что просили Украину пойти на уступки в этом вопросе, также должны были дать ей «зонтик безопасности», возможно, ядерный».

«В конце концов, все это было обманом. Значительная часть нашего ядерного оружия была передана России. Например, стратегические самолеты, которые Россия сейчас использует против нас в этой войне», – сказал президент Украины.

Ранее Зеленский уже критиковал отказ Украины от ядерного оружия. Он отмечал, что это было «абсолютно тупо, нелогично и очень безответственно». «Если бы я и менял ядерное оружие, то менял бы на что-то очень сильное, что реально может остановить любого нападавшего несмотря на его величие, на его территорию, на его армию и тому подобное», — говорил Зеленский в 2025 году.

Спустя два года после полномасштабного вторжения России американские и европейские чиновники предложили тогдашнему президенту США Джо Байдену помочь вернуть Украине унаследованное от СССР ядерное оружие, от которого она отказалась в результате Будапештского меморандума, писала The New York Times. Собеседники издания отмечали, что такое решение было бы мгновенным и мощным сдерживающим фактором для Кремля.

Зеленский снова об отказе Украины от ядерного оружия: «Большая ошибка и нечестная игра»
ЭТО ВАЖНО

Мощный взрыв во Владикавказе: есть погибшие
Мощный взрыв во Владикавказе: есть погибшие добавлено видео; обновлено 15:58
15:58 2135
Протесты в Венесуэле: идут к президентскому дворцу
Протесты в Венесуэле: идут к президентскому дворцу видео
15:49 439
Оползни разрушили дороги в губинских селах
Оползни разрушили дороги в губинских селах ФОТО
15:48 262
Зеленский снова об отказе Украины от ядерного оружия: «Большая ошибка и нечестная игра»
Зеленский снова об отказе Украины от ядерного оружия: «Большая ошибка и нечестная игра»
15:28 673
Российские пропагандисты угрожают Армении «украинским сценарием»
Российские пропагандисты угрожают Армении «украинским сценарием» горячая тема
14:21 2505
Кремль заявил, что Зеленский должен «принять решение» и война закончится
Кремль заявил, что Зеленский должен «принять решение» и война закончится обновлено 15:08
15:08 3640
16 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии
16 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии Итоги первых двух дней
15:03 371
Россия в плюсе
Россия в плюсе
14:59 902
Армения хочет третьи страны для коридора в Нахчыван
Армения хочет третьи страны для коридора в Нахчыван
14:54 1467
Граждане России не признали себя виновными в бакинском суде
Граждане России не признали себя виновными в бакинском суде
14:31 1343
То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина
То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина разбираем с генерал-майором Виктором Ягуном
12:58 4051
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться