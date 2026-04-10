Оползни разрушили дороги в губинских селах

На территории Губинского района — на дороге Губа-Гонагкенд, — где несколькими днями ранее произошел оползень, вновь зафиксирован сход грунтовых масс. В последние несколько дней подъезд к селу на автомобилях приостановлен, и жители могут передвигаться только пешком.

В беседе с корреспондентом haqqin.az жители села посетовали на то, что в такой ситуации вообще не представляют, как быть, если кому-нибудь из близких понадобится помощь врача, потому что довезти больного до больницы районного центра будет невозможно. Врачи, вызванные на дом, вынуждены идти пешком несколько километров по ухабистым грунтовым дорогам.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода вновь ухудшится, ожидаются дожди. Жители говорят, что из-за погодных условий невозможно проводить ремонтно-восстановительные работы на дороге.

Оползень, произошедший несколько дней назад, также повредил линии электропередачи и газопровод. Связь с 25 селами, в которых проживает 11 тысяч человек, прервана и до сих пор не восстановлена.

Председатель сельского муниципалитета Фируз Ахмедов сообщил о многочисленных последствиях стихийного бедствия: дорога в результате оползня разделена на участки. В настоящее время принимаются меры по созданию альтернативной дороги для восстановления транспортного движения. Для восстановления основной дороги нужно ждать благоприятные погодные условия.