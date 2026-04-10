Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен

Минздрав впервые применил портативное стоматологическое оборудование

16:10 786

Минздрав Азербайджана продолжает в освобожденных от оккупации территориях комплексные медицинские осмотры и просветительские мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в рамках программы «Великое возвращение». В рамках этой инициативы очередная акция успешно прошла 10 апреля в Агдере, сообщили в ведомстве.

Акцию организовала команда врачей Учебной стоматологической клиники Азербайджанского медицинского университета (АТУ) под руководством Минздрава. Врачи осмотрели как местных жителей, так и специалистов, участвующих в восстановлении Карабаха в рамках программы «Великое возвращение», и предоставили им консультативную медицинскую помощь.

Впервые в рамках акции был использован революционный в медицине портативный стоматологический аппарат BPR Swiss SMART-PORT. Это современное устройство позволяет оказывать качественные стоматологические услуги в школах, домах престарелых и при выездных осмотрах, снижая необходимость посещения клиники и упрощая доступ к лечению.

SMART-PORT отличается непрерывной работой, быстрым развертыванием и многофункциональными инструментами (микромотор, скалер, трехфункциональный шприц), расширяя возможности лечения.

Жители Агдере получили полный спектр стоматологических услуг в выездных условиях. Благодаря автономной и непрерывной работе аппарата лечение проводилось быстро и удобно, экономя время граждан.

Основная цель акции — оценка состояния полости рта жителей, раннее выявление различных стоматологических патологий, проведение профилактических мероприятий и предоставление широкого спектра консультативных медицинских услуг.

Под руководством директора Учебной стоматологической клиники АТУ Имрана Агаева команда стоматологов, включающая терапевта, ортодонта, ортопеда, хирурга и детского стоматолога, провела детальное обследование населения. В целом около 140 человек прошли медицинский осмотр, получив раннюю диагностику, соответствующие лечебные процедуры и профилактические консультации.

Эта инициатива рассматривается как важный шаг в рамках программы «Великое возвращение» для повышения качества жизни в регионах, расширения доступа к медицинским услугам и улучшения благосостояния местного населения.

