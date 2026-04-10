Премьер Британии приехал к арабам

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Доху в рамках турне по странам Персидского залива. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что в ходе поездки он также посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Бахрейн. В рамках визитов Стармер планирует обсудить усилия по обеспечению соблюдения соглашения о прекращении огня между США и Ираном, а также вопросы возобновления работы Ормузского пролива.

Британский премьер отметил, что «предстоит еще много работы», подчеркнув необходимость восстановления глобальных энергетических маршрутов при участии региональных партнеров.