Кремль готовится к поражению Орбана

Российские власти подготовились к поражению партии действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» на предстоящих 12 апреля парламентских выборах. Об этом журналистам сообщили два источника, близких к администрации президента России.

По их словам, возможный проигрыш Орбана будет подан в подконтрольных Кремлю СМИ как «цветная революция», осуществленная Евросоюзом. При этом Владимиру Путину доложат, что в поражении виноваты сам венгерский премьер и его команда. «Даже при нашей поддержке они ничего не смогли», — отметил один из собеседников.

Ранее Financial Times (FT) и The Washington Post писали, что Россия пытается помочь правящей венгерской партии победить на выборах и подготовила план по повышению ее рейтинга. Среди прочего документ предусматривал продвижение в соцсетях образа Орбана как «сильного лидера с друзьями по всему миру», а также «информационные атаки» на его главных соперников — партию «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Последнего предлагалось представить как «игрушку ЕС». В Кремле называли публикацию FT «фейком».