Через Ормуз – только свои

Большинство судов, проходивших через Ормузский пролив за последние сутки, были связаны с Ираном. Об этом свидетельствуют данные аналитических платформ Kpler и Lloyd's List Intelligence, сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что другие суда откладывают свои рейсы, несмотря на достигнутое перемирие между Тегераном и Вашингтоном.

«За последние 24 часа иранские воды покинули три танкера - крупный супертанкер для перевозки нефти вместимостью до 2 млн баррелей, бункеровочный танкер и небольшое нефтяное судно», - отмечают платформы.

Кроме того, отмечает газета, за тот же период пролив пересекли четыре сухогруза, включая судно, загрузившее в Иране железную руду для поставки в Китай.