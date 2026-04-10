Израиль исключил Испанию

Израиль сообщил, что Испания больше не будет участвовать в Центре гражданско-военной координации (CMCC) в Кирьят-Гате, созданном в рамках мирного плана США.

«На фоне антиизраильской одержимости правительства Испании во главе с (премьером Педро – ред.) Санчесом и серьезного ущерба интересам Израиля (а также США), включая действия в войне против Ирана, министр иностранных дел Гидеон Саар — в координации с премьер-министром Биньямином Нетаньяху — решил, что Испания не сможет участвовать в CMCC (Центре гражданско-военной координации в Кирьят-Гате, созданном в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа)», — сообщает «Канал 9».

