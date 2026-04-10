Поездки на такси: что важно знать каждому пассажиру?

С ростом пробок в городах и сложностями при использовании личного автомобиля решения в сфере совместной мобильности становятся все более популярными. Поездки на собственной машине становятся более затратными и стрессовыми, поэтому многие выбирают более удобные и доступные альтернативы.

Среди таких решений такси занимает особое место и уже стало неотъемлемой частью повседневной жизни.

Как же обеспечить свою безопасность при заказе такси? Делимся основными рекомендациями при поездках через приложение Bolt.

- Прежде всего, перед посадкой в автомобиль обязательно проверьте соответствие данных водителя и автомобиля, указанных в приложении. Имя водителя, его фотография, марка автомобиля и государственный номер должны совпадать. Это важно, поскольку водители на платформе Bolt проходят соответствующие проверки и должны соответствовать определенным требованиям — водители с низким рейтингом или автомобили, не отвечающие стандартам безопасности, не могут долго работать на платформе.

- Для более безопасной поездки вы можете активировать функцию Pickup code (код подтверждения поездки) в разделе «Безопасность» в приложении. В этом случае поездка начнется только после того, как вы сообщите код водителю.

- Во время поездки вы также можете воспользоваться функцией «Поделиться поездкой», чтобы отправить маршрут своим близким — это дополнительная мера безопасности.

- В случае возникновения любой подозрительной ситуации вы можете быстро обратиться за помощью через кнопку безопасности в приложении. Если произошел дорожно-транспортный инцидент, важно немедленно связаться со службой поддержки.