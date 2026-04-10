Вэнс летит в Исламабад

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя предстоящие переговоры с Ираном в Пакистане, выразил надежду на позитивный исход, но предупредил, что американская сторона не потерпит попыток ввести ее в заблуждение.

«Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными. Если иранцы готовы вести переговоры в духе доброй воли и протянут руку навстречу — это одно. Если они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что переговорная группа не так уж восприимчива... Президент дал нам четкие инструкции, так что посмотрим, как все пройдет», — сказал он.

Пакистан попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа включить вице-президента Джей Ди Вэнса в состав американской делегации на переговорах с Ираном. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times (NYT).

По данным источников, Пакистан положительно относится к тому, что Вэнс изначально был против начала операции Израиля и США в Иране. После просьбы Исламабада американский лидер Дональд Трамп «попросил вице-президента возглавить мирные усилия». Как отмечает газета, Вэнс - единственный представитель администрации, который может «говорить в качестве непосредственного эмиссара президента». Ожидается, что делегация, в которую также входит зять Трампа Джаред Кушнер, направится в Пакистан в пятницу.