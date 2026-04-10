Израильская армия предупреждает: Новый Хаменеи еще хуже старого

Новое руководство Ирана настроено еще более радикально, чем предыдущее, заявили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на закрытом брифинге для комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне в четверг — спустя день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

Два источника, знакомых с ситуацией, подтвердили The Times of Israel данную информацию. По их сведениям, законодателям сообщили, что большая часть нового руководства сформирована из рядов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), члены которого считаются гораздо более идеологически жесткими, чем прежнее политическое руководство.

Оппозиционные деятели подвергли критике премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который заявил, что поддержит и будет соблюдать двухнедельное перемирие с Ираном. Его обвиняют в неспособности обеспечить достижение заявленных стратегических целей Израиля из-за сохранения иранского режима, его ядерного потенциала и баллистических ракет, а также ракет «Хезболлы».

Председатель комитета Боаз Бисмут написал в соцсети X по итогам встречи: «Существует вероятность того, что кампания возобновится в ближайшие дни» и «мы находимся лишь на промежуточном этапе».

Хотя Нетаньяху заявил, что Израиль достиг значительных целей в Иране и стал «сильнее, чем когда-либо», он также отметил, что предстоит еще много работы и Израиль будет готов вернуться к боевым действиям в любой момент.

По итогам обсуждения комиссия также объявила об одобрении продления призыва до 400 000 резервистов до 14 мая, что было утверждено правительством две недели назад.

Предыдущий лимит составлял 280 000 человек (утвержден в декабре). С начала войны с ХАМАС в октябре 2023 года правительство каждые несколько месяцев продлевает полномочия на чрезвычайный призыв, что позволяет ЦАХАЛ быстро мобилизовать резервистов и удерживать их на службе дольше, чем разрешено в обычное время.