Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен
Лидер «Хезболлы» грозит Израилю: война «до последнего вздоха»

видео; обновлено 18:18
18:18

Лидер ливанской группировки «Хезболла» Наим Касем выступил с резким заявлением, пообещав продолжить борьбу с Израилем «до последнего вздоха».

На фоне эскалации и ликвидации высокопоставленных функционеров группировки Касем отверг возможность возвращения к прежним договоренностям и обвинил Израиль в «нарушении режима прекращения огня», установленного в ноябре 2024 года, передает CNN.

Касем подчеркнул, что «Хезболла» не намерена идти на уступки: «Мы не согласились на возвращение к прежней ситуации и призываем власть имущих положить конец компромиссам».

Касем добавил, что его соратники не боятся угроз или технологического превосходства ЦАХАЛа, считая себя «хозяевами этой земли».

Воинственная риторика Касема прозвучала на следующий день после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который накануне исключил возможность немедленного прекращения огня в Ливане, хотя и допустил вероятность начала прямых переговоров с официальным правительством Ливана.

В среду израильская армия отчиталась об уничтожении Али Юсуфа Харши - племянника и личного секретаря Наима Касема. Ликвидация произошла в ходе массированного авиаудара в пригороде Бейрута, который стал частью крупнейшей скоординированной операции против инфраструктуры «Хезболлы» с начала текущего витка эскалации.

* * * 17:16

Глава радикальной группировки «Хезболла» Наим Касем призвал правительство Ливана «прекратить бесплатные уступки» Израилю. Об этом он сказал в своем обращении, опубликованном на телеканале Al-Manar.

«Мы не согласимся на возвращение к прежней ситуации и призываем официальных лиц прекратить бесплатные уступки», - заявил Наим Касем.

Заявление главы группировки было сделано в преддверии предстоящих переговоров между Ираном и США, которые пройдут при посредничестве Пакистана.

В ночь на 8 апреля Иран, США и их союзники достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Проверка спецназа Азербайджана
Проверка спецназа Азербайджана фото
18:28 140
Лидер «Хезболлы» грозит Израилю: война «до последнего вздоха»
Лидер «Хезболлы» грозит Израилю: война «до последнего вздоха» видео; обновлено 18:18
18:18 1042
В преддверии переговоров с Америкой: КСИР против Галибафа
В преддверии переговоров с Америкой: КСИР против Галибафа обновлено 18:06
18:06 1776
Израильская армия предупреждает: Новый Хаменеи еще хуже старого
Израильская армия предупреждает: Новый Хаменеи еще хуже старого
17:01 1751
То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина
То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина разбираем с генерал-майором Виктором Ягуном; все еще актуально
12:58 4981
Трамп и Иран выражают претензии
Трамп и Иран выражают претензии
17:56 549
Заказчика убийства Шилдера доставили в Баку
Заказчика убийства Шилдера доставили в Баку
17:37 1100
Сжечь иранцев в душегубках!
Сжечь иранцев в душегубках! судный день
16:10 3333
Интересы США и Израиля разошлись
Интересы США и Израиля разошлись разбираем с профессором Ольгой Бежановой; все еще актуально
11:14 4398
Вэнс летит в Исламабад
Вэнс летит в Исламабад ВИДЕО
17:00 975
Кремль готовится к поражению Орбана
Кремль готовится к поражению Орбана
16:27 2182

