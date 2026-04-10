Лидер «Хезболлы» грозит Израилю: война «до последнего вздоха»

Лидер ливанской группировки «Хезболла» Наим Касем выступил с резким заявлением, пообещав продолжить борьбу с Израилем «до последнего вздоха».

На фоне эскалации и ликвидации высокопоставленных функционеров группировки Касем отверг возможность возвращения к прежним договоренностям и обвинил Израиль в «нарушении режима прекращения огня», установленного в ноябре 2024 года, передает CNN.

Касем подчеркнул, что «Хезболла» не намерена идти на уступки: «Мы не согласились на возвращение к прежней ситуации и призываем власть имущих положить конец компромиссам».

Касем добавил, что его соратники не боятся угроз или технологического превосходства ЦАХАЛа, считая себя «хозяевами этой земли».

Воинственная риторика Касема прозвучала на следующий день после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который накануне исключил возможность немедленного прекращения огня в Ливане, хотя и допустил вероятность начала прямых переговоров с официальным правительством Ливана.

В среду израильская армия отчиталась об уничтожении Али Юсуфа Харши - племянника и личного секретаря Наима Касема. Ликвидация произошла в ходе массированного авиаудара в пригороде Бейрута, который стал частью крупнейшей скоординированной операции против инфраструктуры «Хезболлы» с начала текущего витка эскалации.