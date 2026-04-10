Минус полтора миллиарда из-за России

Евросоюз может лишить Сербию финансирования в размере до 1,5 млрд евро из-за отката демократических процессов и тесных связей страны с Россией, сообщает Politico. Речь идет, в частности, о реформе судебной системы, проведенной правительством сербского президента Александара Вучича на фоне массовых протестов граждан.

«Наше беспокойство относительно того, что происходит в Сербии, усиливается — от законов, подрывающих независимость судебной власти, до репрессий против протестующих и периодического вмешательства в независимые СМИ», — сообщила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

Он также подчеркнула, что Еврокомиссия проводит оценку того, продолжает ли Белград выполнять условия для «платежей по финансовым инструментам ЕС». Сербия не является членом ЕС, но она имеет право на получение средств и грантов для содействия проведению правовых реформ в рамках переговоров о вступлении, начавшихся в 2014 году.

В октябре прошлого года Европарламент принял резолюцию с требованием к властям Сербии о приведении внешней политики страны в соответствие с линией ЕС, включая присоединение к санкциям против России.

После начала войны с Украиной Вучич пытается балансировать между отношениями с ЕС, заявляя о неизменном курсе Сербии на евроинтеграцию и получая финансирование из Брюсселя, и сохранением тесных связей с Москвой, против которой до сих пор не ввел санкции.