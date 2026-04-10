Заказчика убийства Шилдера доставили в Баку

Инара Рафикгызы
17:37 1105

В Объединенных Арабских Эмиратах задержали и экстрадировали в Азербайджан человека, находившегося в международном розыске как организатора убийства, совершенного в Азербайджане 13 лет назад. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве юстиции.

Ранее сообщалось, что 10 апреля в Азербайджан экстрадировали человека, объявленного в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджанской Республике 13 лет назад, местонахождение которого было установлено.

Напомним, в 2013 году гражданин Азербайджанской Республики Ализаде Хаял Мазахир оглу, вступив в предварительный преступный сговор с группой лиц, с целью умышленного убийства иностранного гражданина Вусала Шилдера пообещал крупное денежное вознаграждение за его убийство и заказал это преступление. В результате исполнитель убийства Эльман Искендеров нанес Вусалу Шилдеру ножевые ранения в различные части тела, что привело к смерти последнего. Отметим, что Хаял Ализаде обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 120.2.1 (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом) и 120.2.5 (убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно в целях использования органов или тканей потерпевшего).

«Учитывая то, что данное лицо может находиться в Объединенных Арабских Эмиратах, необходимые документы были направлены в это государство в 2023 году в соответствии с международными процедурами. После регулярных переговоров и ареста этого лица было достигнуто соглашение о его экстрадиции в Азербайджан. Это в свою очередь еще раз подтверждает престиж Азербайджана в международном сообществе и тот факт, что Объединенные Арабские Эмираты являются надежным партнером для нашего государства», - отметили в ведомстве.

Сообщается, что Ализаде Хаял Мазахир оглу был доставлен в Азербайджан из Объединенных Арабских Эмиратов ответственными сотрудниками Главного управления международного сотрудничества Министерства юстиции и Пенитенциарной службы Минюста, и помещен в соответствующий следственный изолятор на основании ордера на арест, выданного судом. Министерство продолжает принимать необходимые меры в этой области.

Отметим, что в мае 2013 года Вусал Шилдер, гражданин Германии и сын представителя компании Mercedes Benz в Азербайджане, скончался по дороге в больницу от двух ножевых ранений, полученных в Баку. В результате оперативной работы были задержаны подозреваемые в совершении этого убийства: житель Шабранского района, ранее судимый Эльман Искендеров, и Сеймур Талыбов.

Вусал Адольф Шилдер, 23-летний гражданин Германии, уроженец Азербайджана. Его усыновили в Баку немец и азербайджанка. Он был студентом второго курса Западного университета.

Заказчика убийства Шилдера доставили в Баку
Заказчика убийства Шилдера доставили в Баку
17:37 1106
Проверка спецназа Азербайджана
Проверка спецназа Азербайджана фото
18:28 145
Лидер «Хезболлы» грозит Израилю: война «до последнего вздоха»
Лидер «Хезболлы» грозит Израилю: война «до последнего вздоха» видео; обновлено 18:18
18:18 1044
В преддверии переговоров с Америкой: КСИР против Галибафа
В преддверии переговоров с Америкой: КСИР против Галибафа обновлено 18:06
18:06 1780
Израильская армия предупреждает: Новый Хаменеи еще хуже старого
Израильская армия предупреждает: Новый Хаменеи еще хуже старого
17:01 1753
То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина
То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина разбираем с генерал-майором Виктором Ягуном; все еще актуально
12:58 4981
Трамп и Иран выражают претензии
Трамп и Иран выражают претензии
17:56 551
Заказчика убийства Шилдера доставили в Баку
Заказчика убийства Шилдера доставили в Баку
17:37 1106
Сжечь иранцев в душегубках!
Сжечь иранцев в душегубках! судный день
16:10 3337
Интересы США и Израиля разошлись
Интересы США и Израиля разошлись разбираем с профессором Ольгой Бежановой; все еще актуально
11:14 4398
Вэнс летит в Исламабад
Вэнс летит в Исламабад ВИДЕО
17:00 976
Кремль готовится к поражению Орбана
Кремль готовится к поражению Орбана
16:27 2184
