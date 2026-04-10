Ожидается сильный ветер

В связи с ожидаемыми ветреными погодными условиями 11-13 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в Баку и на Апшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Хызы, Сиязани, Губе, Хачмазе, Шабране, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Акстафе, Кедабеке, Агдаме, Кельбаджаре, Лачине, Зангилане, Евлахе, Барде, Тертере, Нефтчале, Лерике, Ярдымлы, Гобустане будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек., что соответствует желтому уровню погодной опасности.

В Геранбое, Нафталане, Дашкесане, Мингячевире и Гусаре будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/сек., что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.