USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен
Новость дня
Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен

Братья Гадировы оклеветали Эльдара Зейналова

17:51 504

В последние дни уроженцы села Ардушлу Лачинского района, братья Шахин и Вугар Гадировы, опубликовали в социальной сети Facebook сообщения, содержащие необоснованные утверждения о деятельности Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также сведения, порочащие репутацию руководителя аппарата Эльдара Зейналова.

Прежде всего отметим, что Шахин Гадиров как вынужденный переселенец временно зарегистрирован в общежитии №2 в Бинагадинском районе, находящемся на балансе Государственного агентства автомобильных дорог. Он неоднократно обращался в Комитет по вопросу обеспечения жильем и был принят руководством. Заявителю официально разъяснили, что в фонде временного размещения свободных площадей нет, а вопрос предоставления дома в родном селе Ардушлу будет рассмотрен в установленном порядке после завершения там восстановительных работ.

8 апреля 2026 года руководитель аппарата Эльдар Зейналов провел повторный прием Шахина Гадирова. Ссылаясь на проживание в арендованном жилье и у родственников, заявитель настаивал на предоставлении ему двухкомнатной квартиры в одном из населенных пунктов, восстановленных после антитеррористических мероприятий.

Однако проверка, проведенная Комиссией по постоянному расселению, показала, что Ш.Гадиров официально разведен. Согласно правилам, утвержденным постановлением Кабинета Министров №65 от 24 февраля 2017 года, в данном случае предусмотрено предоставление только однокомнатной квартиры. До сведения гражданина было доведено, что в настоящее время в освобожденных населенных пунктах нет свободных однокомнатных квартир, но при их появлении в будущем его обращение будет удовлетворено.

Столкнувшись с невозможностью выполнения своих необоснованных требований, Шахин и Вугар Гадировы начали распространять в социальных сетях искаженную информацию о деятельности Комитета и его должностных лиц, пытаясь ввести общественность в заблуждение ради личных интересов.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев напоминает, что умышленное распространение сведений, порочащих честь и достоинство должностных лиц или репутацию государственного органа, влечет юридическую ответственность. В связи с этим Комитет оставляет за собой право обратиться в суд для правовой оценки действий данных граждан.

Проверка спецназа Азербайджана
Проверка спецназа Азербайджана фото
18:28 148
Лидер «Хезболлы» грозит Израилю: война «до последнего вздоха»
Лидер «Хезболлы» грозит Израилю: война «до последнего вздоха» видео; обновлено 18:18
18:18 1048
В преддверии переговоров с Америкой: КСИР против Галибафа
В преддверии переговоров с Америкой: КСИР против Галибафа обновлено 18:06
18:06 1783
Израильская армия предупреждает: Новый Хаменеи еще хуже старого
Израильская армия предупреждает: Новый Хаменеи еще хуже старого
17:01 1755
То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина
То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина разбираем с генерал-майором Виктором Ягуном; все еще актуально
12:58 4982
Трамп и Иран выражают претензии
Трамп и Иран выражают претензии
17:56 553
Заказчика убийства Шилдера доставили в Баку
Заказчика убийства Шилдера доставили в Баку
17:37 1110
Сжечь иранцев в душегубках!
Сжечь иранцев в душегубках! судный день
16:10 3339
Интересы США и Израиля разошлись
Интересы США и Израиля разошлись разбираем с профессором Ольгой Бежановой; все еще актуально
11:14 4399
Вэнс летит в Исламабад
Вэнс летит в Исламабад ВИДЕО
17:00 977
Кремль готовится к поражению Орбана
Кремль готовится к поражению Орбана
16:27 2189

ЭТО ВАЖНО

Проверка спецназа Азербайджана
Проверка спецназа Азербайджана фото
18:28 148
Лидер «Хезболлы» грозит Израилю: война «до последнего вздоха»
Лидер «Хезболлы» грозит Израилю: война «до последнего вздоха» видео; обновлено 18:18
18:18 1048
В преддверии переговоров с Америкой: КСИР против Галибафа
В преддверии переговоров с Америкой: КСИР против Галибафа обновлено 18:06
18:06 1783
Израильская армия предупреждает: Новый Хаменеи еще хуже старого
Израильская армия предупреждает: Новый Хаменеи еще хуже старого
17:01 1755
То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина
То, чего не смогли сделать США и Европа, сделала Украина разбираем с генерал-майором Виктором Ягуном; все еще актуально
12:58 4982
Трамп и Иран выражают претензии
Трамп и Иран выражают претензии
17:56 553
Заказчика убийства Шилдера доставили в Баку
Заказчика убийства Шилдера доставили в Баку
17:37 1110
Сжечь иранцев в душегубках!
Сжечь иранцев в душегубках! судный день
16:10 3339
Интересы США и Израиля разошлись
Интересы США и Израиля разошлись разбираем с профессором Ольгой Бежановой; все еще актуально
11:14 4399
Вэнс летит в Исламабад
Вэнс летит в Исламабад ВИДЕО
17:00 977
Кремль готовится к поражению Орбана
Кремль готовится к поражению Орбана
16:27 2189
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться