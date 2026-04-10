Братья Гадировы оклеветали Эльдара Зейналова

В последние дни уроженцы села Ардушлу Лачинского района, братья Шахин и Вугар Гадировы, опубликовали в социальной сети Facebook сообщения, содержащие необоснованные утверждения о деятельности Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также сведения, порочащие репутацию руководителя аппарата Эльдара Зейналова.

Прежде всего отметим, что Шахин Гадиров как вынужденный переселенец временно зарегистрирован в общежитии №2 в Бинагадинском районе, находящемся на балансе Государственного агентства автомобильных дорог. Он неоднократно обращался в Комитет по вопросу обеспечения жильем и был принят руководством. Заявителю официально разъяснили, что в фонде временного размещения свободных площадей нет, а вопрос предоставления дома в родном селе Ардушлу будет рассмотрен в установленном порядке после завершения там восстановительных работ.

8 апреля 2026 года руководитель аппарата Эльдар Зейналов провел повторный прием Шахина Гадирова. Ссылаясь на проживание в арендованном жилье и у родственников, заявитель настаивал на предоставлении ему двухкомнатной квартиры в одном из населенных пунктов, восстановленных после антитеррористических мероприятий.

Однако проверка, проведенная Комиссией по постоянному расселению, показала, что Ш.Гадиров официально разведен. Согласно правилам, утвержденным постановлением Кабинета Министров №65 от 24 февраля 2017 года, в данном случае предусмотрено предоставление только однокомнатной квартиры. До сведения гражданина было доведено, что в настоящее время в освобожденных населенных пунктах нет свободных однокомнатных квартир, но при их появлении в будущем его обращение будет удовлетворено.

Столкнувшись с невозможностью выполнения своих необоснованных требований, Шахин и Вугар Гадировы начали распространять в социальных сетях искаженную информацию о деятельности Комитета и его должностных лиц, пытаясь ввести общественность в заблуждение ради личных интересов.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев напоминает, что умышленное распространение сведений, порочащих честь и достоинство должностных лиц или репутацию государственного органа, влечет юридическую ответственность. В связи с этим Комитет оставляет за собой право обратиться в суд для правовой оценки действий данных граждан.