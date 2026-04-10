Трамп и Иран выражают претензии

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении условий мирного соглашения и потребовал срочно изменить правила прохода судов через Ормузский пролив. Публикации он разместил в Truth Social.

«Появились сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Им лучше не делать этого, а если делают, то лучше немедленно прекратить», — написал Трамп.

В другом сообщении американский лидер подчеркнул, что Иран «делает очень плохую работу, которую некоторые назвали бы подлой» по обеспечению прохода нефти через водную артерию. «Это не то соглашение, которое у нас есть», — добавил он.

В свою очередь Иран заявляет, что прекратит переговоры с США в Пакистане, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере безопасности.