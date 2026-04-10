Али Асадов собрал министров и спросил: кто мешает предпринимателям?

10 апреля на заседании под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова были подробно обсуждены актуальные вопросы и проблемы, поднятые предпринимателями в сферах «Строительство и подключение к коммунальной инфраструктуре» и «Промышленность», подготовленные Рабочей группой по реформам в области устранения препятствий и трудностей для предпринимательской деятельности и улучшения бизнес-среды.

По вопросам повестки дня был заслушан доклад помощника президента Азербайджана и руководителя Рабочей группы Натика Амирова.

По представленным на заседании вопросам выступили члены Экономического совета и приглашенные лица: министр юстиции Фарид Ахмедов, начальник Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Метин Эйнуллаев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Джебраил Ханларов, первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумметов.

В завершение с учетом мнений и предложений участников заседания были приняты решения о подготовке и представлении в Кабинет Министров проектов изменений в соответствующие нормативно-правовые акты в направлении решения обсужденных вопросов, а также даны поручения соответствующим структурам.