Проверка спецназа Азербайджана

Главная военная инспекция Министерства обороны провела инспекционную проверку в N-ской воинской части Сил специального назначения (ССН).

Согласно сообщению Минобороны, инспекция была проведена в соответствии с планом подготовки на 2026 год.

Перед началом проверки боевое знамя воинской части было вынесено на строевой плац. Минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и соотечественников, отдавших жизни за Родину, в сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн.

«На последующих этапах в воинской части были проверены штабная деятельность, уровень боевой подготовки и состояние материально-технического обеспечения. Батальоны специального назначения были подняты по тревоге, в соответствии с поставленной боевой задачей оценены их тактические действия, полевые навыки и уровень оперативной подготовки», - говорится в сообщении оборонного ведомства.