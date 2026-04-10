Прогноз Буданова: Война не продлится долго

«Все они (россияне) понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени», — считает Буданов.

Глава Офиса президента Украины, один из ключевых участников переговорного процесса Кирилл Буданов считает, что мирное урегулирование не должно занять много времени. Своим мнением Буданов поделился в беседе с Bloomberg.

Буданов отметил, что Россия в действительности заинтересована в скорейшем мирном соглашении по финансовым причинам: «В отличие от нас, они тратят собственные средства. Это огромные суммы — уже в триллионах».

По словам Буданова, обе стороны ранее придерживались «максималистских позиций», однако сейчас постепенно приближаются к компромиссу. При этом он затруднился сказать, каким мог бы быть компромисс по вопросу Донбасса.

В той же публикации со ссылкой на источники в Кремле Bloomberg отмечает, что переговоры зашли в тупик, а стороны лишь зафиксировали позиции, которые остаются неприемлемыми друг для друга.

Переговорный процесс, который Россия и Украина активно вели при посредничестве США в начале года, прервался после начала войны на Ближнем Востоке. И в России, и в Украине уверяют, что это временная пауза, вызванная занятостью американских переговорщиков, и публично выражают свою заинтересованность в возобновлении процесса.