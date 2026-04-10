Украина ударила по буровым установкам России на Каспии

Украинские подразделения нанесли удар по двум российским буровым платформам на месторождениях имени Грайфера и Корчагина в Каспийском море. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По предварительной информации, пострадали ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-2) на буровой платформе на месторождении имени Валерия Грайфера (предыдущее название — Ракушечное) и ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-1) на буровой платформе на месторождении имени Юрия Корчагина.

«Буровые платформы расположены на севере Каспийского моря почти в тысяче километров от линии боевого соприкосновения…» — указали в Генштабе ВСУ.

6 апреля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадьяр) Бровди сообщил, что СБС совместно с ВМС Украины поразили российскую плавучую буровую установку «Сиваш».

«Сиваш» до 2014 года принадлежала Украине и работала на шельфе Черного моря. Украинский военный блогер Сергей Мисюра рассказал, что россияне использовали ее для оптического и радиолокационного контроля, также на ней были размещены элитные российские подразделения.