Внук писателя Толстого в России — «иноагент»

Министерство юстиции РФ добавило в реестр «иностранных агентов» филолога и историка литературы Ивана Толстого, внука русского и советского писателя Алексея Толстого.

По мнению ведомства, Иван Толстой «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции в Украине».

В обновленный список «иноагентов» также попали: электоральный эксперт Роман Удот; основатель паблика «Азиаты России» Василий Матенов; общественный деятель Ризван Кубакаев; активистка Феминистского антивоенного сопротивления Лилия Вежеватова; проект «Татар Шурасы».