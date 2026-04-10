В Баку поминки по Хаменеи

В Баку в пятницу, 10 апреля, прошла церемония сороковин верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

По сообщению АзерТАдж, в церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, представители правительства и общественности, религиозные деятели.

Церемония началась с чтения аятов из Священного Корана. Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде поделился воспоминаниями об Али Хаменеи, выразил надежду на прекращение происходящих в мире конфликтов и бедствий, высказал пожелания мира, спокойствия и благополучия для всего человечества.

Посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу подчеркнул солидарность, гуманитарную и моральную поддержку, оказанную Азербайджаном с первых дней конфликта, выразил за это благодарность.

Церемония сороковин прошла и в Нахчыване.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля. В связи с его кончиной президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Ирана Масуду Пезешкиану, посетил посольство Ирана в Баку, где оставил запись в траурной книге.