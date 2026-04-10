Полиция выяснила, кто устроил стрельбу у консульства Израиля в Стамбуле

По сообщению турецких СМИ, это Юнус Эмре Шарбан и родные братья Онур и Энес Челик. По уточненным данным, при перестрелке братья Челик были ранены и задержаны полицейскими. Шарбана ликвидировали силовики.

Установлено, что в 2018 году Шарбан проходил по делу о связях с «Исламским государством» и подозревался в финансировании группировки. Тогда при обыске у него в машине были обнаружены пропагандистские материалы и военное снаряжение. В телефоне у исламиста была переписка с боевиком ИГ, в которой обсуждалось приобретение оружия и нападение с использованием пояса смертника. Однако судья вынес ему оправдательный приговор. Шарбану лишь на некоторое время заблокировали все финансовые операции в банках.

Спецслужбы задержали еще 11 человек по делу о перестрелке у консульства. Среди них оказались родственники Шарбана и братьев Челик, которых подозревают в том, что они знали о готовящейся атаке, но не сообщили об этом полиции.

После инцидента турецкие силовики провели масштабную кампанию арестов в 34 провинциях страны. Власти заявили о задержании более 200 подозреваемых в связях с ИГ.