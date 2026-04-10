USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен
Новость дня
На случай провала переговоров: Америка «загружает корабли лучшим оружием»

20:25 429

Соединенные Штаты пополняют свои корабли лучшими боеприпасами на случай провала мирных переговоров с Ираном, заявил изданию The New York Post президент США Дональд Трамп.

«Мы проводим перезагрузку. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданных — даже лучше, чем то, что мы использовали раньше, и мы их разнесли в пух и прах», — сказал Трамп.

На вопрос, можно ли считать нынешний переговорный процесс успешным, Трамп ответил: «Мы узнаем примерно через 24 часа. Мы скоро узнаем».

Он добавил, что, если сторонам не удастся добиться сделки, то Соединенные Штаты воспользуются своими кораблями. «Мы будем их использовать, и будем использовать очень эффективно», — предупредил Трамп.

По словам президента США, публичная позиция Ирана отличается от переговорной: «Они прямо в лицо заявляют (нам), что избавляются от всего ядерного оружия, все уничтожено. А потом идут к прессе и говорят: «Нет, мы хотим обогащать уран».

Переговоры сторон запланированы на субботу, 11 апреля, в Пакистане.

До объявления о начале переговоров Иран выдвинул США 10 требований. Трамп назвал этот список «приемлемой основой для переговоров». Власти Ирана предупредили, что США и Израиль не выполнили два условия, необходимых до начала мирного диалога. «Прекращение огня в Ливане и разблокирование иранских активов до начала переговоров. Эти два условия должны быть выполнены до начала переговоров», — написал ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 10 апреля вылетел в Исламабад для переговоров с Ираном. Как ожидается, к нему присоединятся спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, а также зять Трампа Джаред Кушнер.

Агентство Bloomberg сообщило, что иранская делегация, как ожидается, вечером также прибудет в Исламабад для запланированных на субботу переговоров с США. Собеседник агентства рассказал, что делегацию из Тегерана возглавят глава МИД Ирана Аббас Аракчи и председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Иран официально не подтвердил участие в переговорах и состав делегации, хотя государственные СМИ страны также сообщали, что переговорную команду возглавят Аракчи и Галибаф.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться