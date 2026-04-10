Израиль расширяет операцию против «Хезболлы»: пять дивизий наносят удары

Армия обороны Израиля расширяет масштабную наземную операцию «Рык льва» на юге Ливана, задействовав одновременно пять боевых дивизий для ликвидации инфраструктуры «Хезболлы», передают израильские СМИ.

Как сообщил официальный представитель ЦАХАЛа, с начала активной фазы маневров израильские силы нанесли «сокрушительный удар по военному потенциалу» группировки.

Уже подтверждено уничтожение более 1400 боевиков «Хезболлы» и ликвидация около 4300 объектов инфраструктуры группировки. В ЦАХАЛе заявили, что по всей зоне боевых действий израильские военнослужащие обнаружили «сотни единиц оружия, спрятанного в жилой застройке и подземных бункерах».