Медведев теперь и главный редактор учебников по обществознанию

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов, сообщила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.

«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу с просьбой выступить главным редактором линейки учебников. Он откликнулся на просьбу», — сказала Колударова, которую цитируют российские СМИ.

«Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — сказала замминистра на презентации учебников.

В авторский коллектив нового учебного пособия вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что с 1 сентября обществознание исключат из российской школьной программы 8-х классов, изучение этого предмета продолжится в 9-11-х классах.