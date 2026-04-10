Индия идет на рекорд: закупает как можно больше нефти у России

По данным агентства, индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) за последние два месяца нарастили импорт и рассчитывают удерживать его на высоком уровне до конца года.

По утверждению источников агентства в отрасли, нефтепереработчики ожидают продления разрешения США на покупку российской нефти, срок которого истекает в ближайшие дни. Однако даже без него закупки вряд ли существенно сократятся из-за дефицита альтернативных поставок, отмечают собеседники Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler, в марте 2026 года импорт нефти из России составил в среднем 1,98 млн барр. в сутки (максимум с июня 2023-го), в апреле — 1,57 млн. Bloomberg связывает снижение с остановкой на обслуживание НПЗ Nayara Energy (400 тыс. барр. в сутки), который в основном работает на российской нефти, источники ожидают роста поставок со следующего месяца.

Bloomberg отмечает, что после ударов США и Израиля по Ирану и закрытия Ормузского пролива Индия, импортирующая около 90% нефти и зависящая от поставок через пролив, ускорила поиск стабильных источников сырья. По данным агентства, воспользовавшись временным послаблением санкций со стороны США, в апреле Индия закупила около 60 млн барр. с поставкой в текущем месяце.

В начале февраля индийские НПЗ почти остановили закупки российской нефти под давлением администрации президента США Дональда Трампа, пригрозившей повышением пошлин на индийские товары. На фоне перехода на поставки из Саудовской Аравии и Ирака в феврале импорт из России снизился до 1,1 млн барр./сутки, что вдвое меньше, чем в середине 2025 года.