Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен
Индия идет на рекорд: закупает как можно больше нефти у России

На фоне смягчения санкций и ограничения поставок с Ближнего Востока Индия тратит значительные средства на закупку российской нефти, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) за последние два месяца нарастили импорт и рассчитывают удерживать его на высоком уровне до конца года.

По утверждению источников агентства в отрасли, нефтепереработчики ожидают продления разрешения США на покупку российской нефти, срок которого истекает в ближайшие дни. Однако даже без него закупки вряд ли существенно сократятся из-за дефицита альтернативных поставок, отмечают собеседники Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler, в марте 2026 года импорт нефти из России составил в среднем 1,98 млн барр. в сутки (максимум с июня 2023-го), в апреле — 1,57 млн. Bloomberg связывает снижение с остановкой на обслуживание НПЗ Nayara Energy (400 тыс. барр. в сутки), который в основном работает на российской нефти, источники ожидают роста поставок со следующего месяца.

Bloomberg отмечает, что после ударов США и Израиля по Ирану и закрытия Ормузского пролива Индия, импортирующая около 90% нефти и зависящая от поставок через пролив, ускорила поиск стабильных источников сырья. По данным агентства, воспользовавшись временным послаблением санкций со стороны США, в апреле Индия закупила около 60 млн барр. с поставкой в текущем месяце.

В начале февраля индийские НПЗ почти остановили закупки российской нефти под давлением администрации президента США Дональда Трампа, пригрозившей повышением пошлин на индийские товары. На фоне перехода на поставки из Саудовской Аравии и Ирака в феврале импорт из России снизился до 1,1 млн барр./сутки, что вдвое меньше, чем в середине 2025 года.

Али Асадов собрал министров и спросил: кто мешает предпринимателям?
Али Асадов собрал министров и спросил: кто мешает предпринимателям? фото
17:56 4125
18 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии
18 азербайджанцев уже прошли квалификацию на чемпионате Европы в Португалии обновлено 22:45
22:45 1441
Пакистан анонсировал переговоры США и Ирана 11 апреля
Пакистан анонсировал переговоры США и Ирана 11 апреля новость дополнена
22:14 461
У Ирана «нет козырей», а Америка «на первом месте»
У Ирана «нет козырей», а Америка «на первом месте» обновлено 21:33
21:33 2704
Угрозы и условия Ирана в канун переговоров: «палец на спусковом крючке» и разблокировка активов
Угрозы и условия Ирана в канун переговоров: «палец на спусковом крючке» и разблокировка активов видео; обновлено 19:09
19:09 3612
Сжечь иранцев в душегубках!
Сжечь иранцев в душегубках! судный день; все еще актуально
16:10 5332
Израиль расширяет операцию против «Хезболлы»: пять дивизий наносят удары
Израиль расширяет операцию против «Хезболлы»: пять дивизий наносят удары
20:31 1157
Полиция выяснила, кто устроил стрельбу у консульства Израиля в Стамбуле
Полиция выяснила, кто устроил стрельбу у консульства Израиля в Стамбуле
20:08 2012
В Баку поминки по Хаменеи
В Баку поминки по Хаменеи
19:54 3529
Визит Трампа в Израиль отменяется?
Визит Трампа в Израиль отменяется?
19:35 1446
Мясо в Баку становится роскошью
Мясо в Баку становится роскошью поговорим о наших проблемах; все еще актуально
15:13 6256

