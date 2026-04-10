Исчезновение над Ормузом: США потеряли беспилотник стоимостью $200 млн. Сбил Иран?

Над Ормузским проливом при загадочных обстоятельствах исчез новейший стратегический беспилотник ВМС США MQ-4C Triton. Аппарат стоимостью более 200 миллионов долларов, разработанный корпорацией Northrop Grumman, пропал с радаров 9 апреля после выполнения разведывательной миссии.
Хронология полета
Беспилотник (бортовой номер 169804) вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии и направился к Ормузскому проливу. По имеющимся данным, приказ о мониторинге зоны отдал лично президент США Дональд Трамп на фоне хрупкого двухнедельного соглашения о прекращении огня с Ираном.
По данным сервиса Flightradar24, «Тритон» в течение трех часов патрулировал узкий морской коридор между Ираном и Оманом. Он отслеживал передвижение танкеров и активность иранского флота на высоте около 16 000 метров — эшелоне, который традиционно считался недосягаемым для большинства зенитно-ракетных комплексов региона.
Тревожные сигналы и исчезновение
Ситуация резко изменилась на обратном пути. Вблизи побережья Саудовской Аравии дрон внезапно сменил курс и двинулся на северо-восток, в сторону иранского воздушного пространства. Вскоре после этого:
1. Аппарат передал универсальный сигнал бедствия 7700.
2. Следом прошел код 7400, означающий полную потерю связи с наземным пунктом управления.
3. Дрон начал стремительное снижение. На высоте 3300 метров сигнал ADS-B пропал, и аппарат исчез с гражданских радаров.
Технологический гигант: уязвим или нет?
MQ-4C Triton — это морская модификация знаменитого RQ-4 Global Hawk. Его технические характеристики впечатляют:
* Размах крыльев: больше, чем у Boeing 737.
* Автономность: до 30 часов в воздухе.
* Возможности: радар AN/ZPY-3 позволяет за один вылет просканировать территорию в 2 миллиона квадратных миль.
* Защита: в отличие от предшественников, Triton оснащен системами противообледенения и молниезащиты, что позволяет ему спускаться в облака для детальной съемки кораблей.
Стратегический контекст: Потеря такой платформы ставит под сомнение не только целесообразность использования столь дорогих систем (стоимость одной единицы сопоставима с несколькими истребителями F-35), но и веру в их неуязвимость перед средствами РЭБ.
Молчание Пентагона
Центральное командование США (CENTCOM) и ВМС пока хранят молчание. Официального подтверждения гибели аппарата нет. Это создает вакуум, который быстро заполняется версиями о триумфе иранских систем ПВО или радиоэлектронного подавления.
Если Ирану удалось вывести дрон из строя, это станет вторым громким инцидентом после июня 2019 года, когда в этом же районе был сбит американский высотный разведчик. Инцидент уже внес «стратегическую неопределенность» в ситуацию в самом милитаризированном проливе планеты.
Примечательно, что исчезнувший «Тритон» всего неделю назад участвовал в поисках американского истребителя F-15E Strike Eagle, потерпевшего крушение 3 апреля. Теперь спасательная операция может понадобиться самому беспилотнику.