Исчезновение над Ормузом: США потеряли беспилотник стоимостью $200 млн. Сбил Иран?

Над Ормузским проливом при загадочных обстоятельствах исчез новейший стратегический беспилотник ВМС США MQ-4C Triton. Аппарат стоимостью более 200 миллионов долларов, разработанный корпорацией Northrop Grumman, пропал с радаров 9 апреля после выполнения разведывательной миссии.

Хронология полета

Беспилотник (бортовой номер 169804) вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии и направился к Ормузскому проливу. По имеющимся данным, приказ о мониторинге зоны отдал лично президент США Дональд Трамп на фоне хрупкого двухнедельного соглашения о прекращении огня с Ираном.

По данным сервиса Flightradar24, «Тритон» в течение трех часов патрулировал узкий морской коридор между Ираном и Оманом. Он отслеживал передвижение танкеров и активность иранского флота на высоте около 16 000 метров — эшелоне, который традиционно считался недосягаемым для большинства зенитно-ракетных комплексов региона.

Тревожные сигналы и исчезновение

Ситуация резко изменилась на обратном пути. Вблизи побережья Саудовской Аравии дрон внезапно сменил курс и двинулся на северо-восток, в сторону иранского воздушного пространства. Вскоре после этого:

1. Аппарат передал универсальный сигнал бедствия 7700.

2. Следом прошел код 7400, означающий полную потерю связи с наземным пунктом управления.

3. Дрон начал стремительное снижение. На высоте 3300 метров сигнал ADS-B пропал, и аппарат исчез с гражданских радаров.