В Турции встретились послы Азербайджана и России

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов встретился с послом России в Турции Сергеем Вершининым. Об этом Р. Мамедов написал на своей странице в социальной сети X.
Согласно информации, Сергей Вершинин посетил посольство Азербайджана в Турции. Рашад Мамедов пожелал коллеге успехов в дальнейшей деятельности.
Rusya Federasyonu’nun yeni Ankara Büyükelçisi Sn. Sergey Verşinin’i Büyükelçiliğimizde ağırladık. Mevkidaşıma yeni görevinde başarılar diledik. pic.twitter.com/G3jy0qLGcV— Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) April 10, 2026